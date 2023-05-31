АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

+7(351)215-87-89
+7(951)800-87-89
Телефон
+7(351)215-87-89
+7(951)800-87-89

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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЧЕЛЯБИНСК

ОТ 250 ₽/м2

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Акций-Скидки 
Асфальтирование дорог, тротуаров, территорий
от 250р/м2

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Демонтаж Асфальта

от 350р/м2


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Планирование и подготовка основания под асфальт
от 100р/м2
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Установка лежачих полицейских
от 150р/м2


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Установка бордюра
от 200р/м2



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Укладка Асфальтной
крошки от 200р/м2



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Асфальтирование в частных домах, дворах, дачных участках
от 250р/м2
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Ямочный Ремонт Асфальта
от 200р/м2


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НАШИ РАБОТЫ
Почему мы вам понравимся?
  • 1
    Цена известна заранее.

    Цена известна заранее. Мы фиксируем стоимость работ и не меняем ее после их выполнения. План и смета будут подготовлены в первый день. Если заявленная цена вас не устроит, можно отказаться от сотрудничества.

  • 2
    Дизайн проект

    Дизайн-проект. Вы можете доверить его подготовку вашим дизайнерам, оформить сами или обратиться к нашим специалистам. Они учтут все пожелания клиента.

  • 3
    Гарантия на ремонт
    Гарантия на ремонт. На все работы действует гарантия 5 лет.
  • 4
    Качественные материалы

    Качественные материалы. Мы сами подберем, приобретем и доставим их на ваш объект. Используются только качественные материалы от известных

    производителей.

  • 5
    Специалисты своего дела

    Специалисты своего дела. У нас работают мастера разного профиля. Мы подбираем сотрудников, которые будут выполнять проект, с учетом его специфики.

  • 6
    Поэтапная оплата

    Поэтапная оплата. Необязательно вносить всю сумму сразу. Можно разделить ее на 4 части и уменьшить единовременную нагрузку на бюджет.

Из каких этапов состоят работы?
1
Заявка
Вы оставляете заявку на расчет стоимости ремонта и встречаетесь с замерщиком
2
Расчет стоимости
В этот же день мы производим расчет и высылаем вам договор на подпись
3
Строительство
На следующий день мы завозим материалы и начинаем работы
4
Прием работы
Вы принимаете, утверждаете и оплачиваете каждый этап работ

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    Телефон
    +7(351)215-87-89
    +7(951)800-87-89

    Вызов замерщика